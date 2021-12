Chega aquela altura do ano em que ansiamos pelos momentos festivos e de partilha entre amigos e familiares.

No entanto, há sempre aquela pergunta: o que oferecer que possa agradar aquela pessoa especial? Este ano não há dúvidas! Descobrimos os presentes de Natal que vão deixar felizes aqueles que mais amamos.

Começamos por sugerir os elegantes Coffrets Rituals onde numa caixa encontra fragrâncias e designs bonitos para a casa e para o corpo. Um presente onde cabe amor, gratidão e atenção.

créditos: Rituals

O difícil vai ser escolher entre esta coleção Rituals que traz consigo uma inspiração ancestral asiática que vai ajudar quem mais ama a encontrar a felicidade nas pequenas coisas, e a transformar cada rotina diária em rituais com mais significado.

créditos: Rituals

Os Coffrets Rituals estão disponíveis em 4 tamanhos (S, M, L e XL) e com preços entre os 9,50 euros e os 69,90 euros, vai ser mais fácil presentear todas as pessoas da sua lista de Natal.

O renovado design dos Coffrets é inspirado por duas técnicas de coloração asiáticas tradicionais: Sumi-E e Ikat, que dão às coleções Rituals uma elegante variedade de cores. A moeda, que se encontra no laço de tecido, simboliza o conceito Chinês 'fu', que significa 'felicidade' ou 'boa sorte’.

Além disso, estas caixas são recicláveis podendo ser usadas no futuro para guardar outros objetos preciosos, como fotografias e cartas, ou até mesmo servir como arrumação.

A caixa reutilizável contém revestimento reciclado e reciclável, utiliza plástico reciclado e é totalmente feita de papel FSC.

créditos: Rituals

Mas se mesmo assim ainda quer ter mais ideias do que oferecer, também temos a solução. A Rituals oferece uma seleção de sofisticados presentes em todos os intervalos de preço. Para isso, basta visitar este localizador de presentes.

E ainda para os mais indecisos ou para um presente de última hora, a Rituals dá-lhe a hipótese de criar um cartão-presente, onde pode adicionar uma fotografia e carregar a sua mensagem em vídeo. Entregue na hora por e-mail, por Whatsapp ou Messenger.

Este Natal é garantido que todos vão ficar satisfeitos com o que vão encontrar no seu sapatinho, com a Rituals.