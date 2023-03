MITHOLOGY, inspirada em referências mitológicas, levou ao ModaLisboa a coleção mais recente de Valentim Quaresma. As peças são "composições e texturas pós-destrutivas utilizando técnicas manuais de manipulação têxtil, em lã, poliéster, camurça, cabedais, e cores como preto, castanho, cinza e ouro", lê-se no livro de imprensa deste certame de moda. Nesta coleção, o designer de moda quis apresentar a sua "visão do futuro" que está presente nas joias em diálogo com os códigos de vestuário da época vitoriana. Valentim Quaresma expressa a sua criatividade através da moda e da arte. Estudou na escola de artes António Arroio e no departamento de joalharia da Ar.Co. Trabalhou com Ana Salazar, pioneira da moda portuguesa, criando joalharia e acessórios para as suas coleções entre 1990 e 2010. Em 2008, Valentim ganhou o prémio “Accessories collection of the Year” na competição Internacional ITS#7 em Trieste – Italia, e lançou a sua própria marca. Veja as fotos da nova coleção















































































































A 60.ª ModaLisboa decorre até domingo. Na sexta-feira, Sangue Novo, Olga Noronha, Arndes, Salsa Jeans, Filipe Augusto e Valentim Quaresma apresentaram as suas coleções.

Para sábado estão agendadas as apresentações de Constança Entrudo, de sete jovens designers formados pelo Istituto Europeu de Design (Nicolò Artibani, Lorenzo Attanasio, Alessandro Bonini, Gaia Ceglie, Luca De Prà, Giovanni Marchetti e Maria Eleonora Pignata), assim como de Luís Buchinho, Mustique, Kolovrat, Buzina, Luís Carvalho, Béhen e Gonçalo Peixoto.

No domingo são apresentadas as coleções de João Magalhães, Duarte, Hibu, Carlos Gil, Nuno Gama, Nuno Baltazar, Dino Alves e Cal Me Gorgeous by Luís Borges.

Embora as apresentações das coleções sejam acessíveis apenas por convite, há uma programação paralela acessível ao público em geral, que inclui exposições e um ‘lounge’, onde estão presentes várias marcas e há ‘roullotes’ de venda de comida.

As exposições e o ‘lounge’ podem ser visitados hoje até às 22:30, no sábado entre as 13:30 e as 23:00, e no domingo entre as 13:30 e as 22:00.