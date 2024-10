Dramatismo foi o ponto de partida para as propostas de Valentim Quaresma que apresentou a sua coleção com grande inspiração na pintura, como a representação da natureza-morta na pintura de Caravaggio.

Preto, que já é uma imagem de marca do designer, mas também o roxo e o vermelho foram as cores dominantes, numa coleção que combina joalharia com roupa. Esmaltes e fibras naturais foram alguns dos materiais escolhidos, sendo que o upcycling é uma das técnicas mais usadas por Valentim Quaresma.