Desfiles, apresentações, conversas, networkingepitch sessions são alguns dos momentos que vão pautar a 61º edição da ModaLisboa. O certame de moda nacional, que vai realizar-se entre 5 e 8 de outubro, vai arrancar com as Fast Talks que irão decorrer nas Carpintarias de São Lázaro e irá juntar diferentes figuras da indústria.

"Não vamos divulgar já toda a receita mas, para abrir o apetite, podemos dizer que serão duas conversas, dois painéis de oradores e dois temas de discussão iminente", pode ler-se no comunicado enviado pela organização.

No dia 5 de outubro, este espaço ainda vai receber a Exposição Workstation New Media, que contará com obras dos artistas convidados e poderá ser visitada até ao fim do certame entre as 12h00 e as 19h00.

O segundo dia vai ser marcado por mais uma edição do concurso Sangue Novo e a estreia de Niuka Oliveira e Filipe Cerejo, que no ano passado venceram os prémios Tintex Textiles (março 2023) e Polimoda (março 2022), na plataforma Workstation.

Para além das coleções dos designers nacionais, o certame vai contar com diferentes ações paralelas, como é o caso da apresentação Portuguese Soul (APICCAPS) e as exposições MODAPORTUGAL (CENIT/ANIVEC) e beat by be@t (BCSD Portugal, promovido pelo CITEVE e um consórcio de 54 empresas do setor têxtil).

Veja, de seguida, toda a programação.

5 de outubro

12:00 Workstation New Media [2] - Opening

17:00 Fast Talks [2]

6 de outubro

18:00 Sangue Novo supported by SEASIDE

20:00 Niuka Oliveira / Filipe Cerejo [1] - Workstation

21:00 Arndes [1] - Workstation

22:00 DuarteHajime [1]

23:00 ModaLisboa x MAMA SHELTER - Party strictly by invitation

7 de outubro

12:00 Studio visit with Constança Entrudo [3] - Strictly by invitation

14:00 Beat by be@t [1] - Pitch session

16:00 Luís Buchinho [1]

17:00 Ricardo Andrez [1]

17:30 Beat by be@t [1] - Cocktail

18:00 Portuguese Soul [1] - Presentation

19:30 Nuno Baltazar [1]

20:00 MODAPORTUGAL [1] - Cocktail

20:30 Kolovrat [1]

21:30 Carlos Gil [1]

8 de outubro

12:00 Ivan Hunga Garcia [4]

14:00 Workstation New Media [2] - Guided Tour

14:30 Workstation New Media [2] - Talks

15:00 Olga Noronha [1] - Presentation

16:30 Buzina [1]

17:30 Valentim Quaresma [1]

18:30 Luís Carvalho [1]

20:00 Gonçalo Peixoto [1]

21:30 Dino Alves [1]