Fiel aos traços originais, os 4 modelos de loafers da Hush Puppies são atualizados com detalhes que os tornam super trendy e apetecíveis para qualquer look mais preppy - solas espessas, cores quentes, contraste de peles e pormenores em metal, são alguns exemplos.

Uma vez usados para manterem os cêntimos nas suas ranhuras, os Penny loafers contam uma história que teve origem nos anos 60 na Noruega. Com meias ou sem meias, com calças ou com calções, tornaram-se a peça chave do “Ivy League” do pós-guerra.

Nos dias de hoje, continuam a ser um sapato clássico indispensável e com muita história por detrás do seu design elegante.

créditos: Hush Puppies

Com esta nova coleção a Hush Puppies pretende trazer de volta os valores clássicos de sofisticação e versatilidade.

Esta coleção oferece acima de tudo conforto, permitindo um caminhar agradável e cómodo, até às pessoas com um estilo de vida ativo.