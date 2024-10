As paisagens, vinhas e cores da região do Douro foram o ponto de partida para a criação da coleção outono-inverno 2024/25 da Zillian.

Tal como explica a marca portuguesa em comunicado, este lançamento pretende ser "um regresso às origens e o reencontro com o poder que cada mulher tem dentro de si."

A Train to Catch oferece diferentes propostas de calçado e acessórios que, para além do conforto e praticidade, pretendem adicionar um toque trendy a qualquer look de inverno.

Loafers com sola tracker, botins texanos, botas com atacadores, slingbacks bicolores, mules e mary janes envernizadas são algumas das sugestões da marca e que estão disponíveis tanto em versões rasas como com um pouco de salto.

Já as sabrinas - que nunca saem de moda e voltaram em força esta estação - surgem em versões bicudas, com fivelas metálicas, atacadores ou tachas que facilmente se adaptam a todos os gostos e ocasiões.

Para além do preto, camel e castanho, em termos de cores destacam-se o bordeaux e o padrão leopardo que são duas das grandes tendências para esta temporada. As propostas em verniz, pele e camurça - outro dos destaques deste outono/inverno - dominam a nova linha que também inclui várias opções de malas e luvas.

“Uma coleção muito desejada, pois cada vez temos que nos focar mais no que é nosso, inspirar-nos nas nossas raízes, fomentar o sentimento de pertença que encontramos ao revisitar as nossas memórias transmitindo segurança e conforto em cada par que vão encontrar na loja. Mais do que uma homenagem ao passado, A Train to Catch é um olhar consciente para o futuro”, refere Madalena Beirão, fundadora da Zilian, em comunicado.

A coleção A Train to Catch da Zilian já está disponível online e nas lojas físicas da marca.