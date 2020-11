Com a chegada do tempo frio, a Fila introduz na sua nova coleção uma versão atualizada da silhueta V94M, o novo Venomrush, que dá as boas-vindas ao outono com novas gáspeas em pele e a sua clássica sola desportiva.

Os novos Venomrush apresentam sobreposições de painéis em camurça e pele sobre uma base de malha, alcançando um design mais invernoso.

A acompanhar o lançamento dos novos Venomrush, a marca apresenta ainda a sua coleção cápsula Midnight Marauder inspirada na magia do crepúsculo urbano.

Combinando herança e atitude, esta coleção cápsula apresenta designs jovens e ousados em peças de roupa desportivas repensadas, que proporcionam um ajuste relaxado e atlético.

A paleta de cores combina preto com tons de roxo e laranja para um brilho intenso. A coleção destaca-se ainda por detalhes refletores de alta visibilidade e por uma linha de acessórios própria.