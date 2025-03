Juliana Bezerra juntou-se à marca portuguesa de swimwear Latitid para criar uma coleção cápsula de joias inspirada no espírito das road trips. A colaboração assinala o lançamento da coleção SS25 da Latitid, intitulada "Fast Lane", e reflete a essência da aventura, do desconhecido e das memórias de viagem.

A coleção, composta por 18 peças feitas à mão em prata 925 e prata 925 com banho de ouro 24k, apresenta brincos, colares, pulseiras e anéis com símbolos icónicos como a bota texana, a ferradura, a boca e os dados. Entre os destaques, há um amuleto com a ilustração de uma mergulhadora inspirada num biquíni da coleção e um colar com fio de camurça onde se lê "FAST LANE".

Marta Fonseca, uma das fundadoras da Latitid, destacou a sinergia entre as duas marcas: “Sempre admirámos o trabalho uma da outra e partilhámos uma trajetória semelhante. Fez todo o sentido criar algo juntas.”

A coleção será apresentada nos dias 29 e 30 de março no Stylista Market e estará disponível online a partir das 21h do dia 30.