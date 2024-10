Depois de ter sido que anunciado que Lewis Hamilton ia criar uma coleção cápsula de lifestyle em parceria com a Dior, a maison francesa acaba de divulgar as primeiras imagens da campanha publicitária desta colaboração.

Uma vez que os desportos sazonais de inverno, como é o caso do ski e do snowboard, foram o mote para esta linha de moda, o campeão do mundo de Fórmula 1 deixou-se fotografar pela lente de Rafael Pavarotti no meio das montanhas cobertas de neve.

"Um convite ao sonho e à viagem, uma fuga para novos horizontes", refere a maison francesa sobre esta campanha de primavera 2025 em comunicado.

Neste editorial é possível ver, pela primeira vez, algumas das peças de ready-to-wear e accessórios da coleção desenhada por Lewis Hamilton, juntamente com o diretor criativo da Dior Homme, Kim Jones.

As camisas oversized, as calças loose-fit e blusões de ski são algumas das propostas que compõem esta linha de vestuário masculino que combina o look desportivo com o retro-futurista.

Materiais como lã, caxemira, tweed e tecidos técnicos conseguem adicionar um toque luxuoso e trazer praticalidade, conforto e aconhego durante a prática desportiva.

A mochila Dior 8, a bolsa de alça Messenger Rider 2.0 e os ténis B33 são os grandes destaques da secção de calçado e de acessórios.