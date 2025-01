Kim Jones recuou 70 anos no tempo para criar a nova coleção masculina da Dior. A coleção "H Line", lançada em 1954 pela maison, foi o ponto de partida para a temporada outono/inverno 2025/2026 onde as peças estruturadas se juntaram a propostas com volume, pedrarias e tecidos requintados. Em termos de cores, o diretor artístico apostou numa palete de cores minimalista composta por preto, branco e azul. Clique na galeria e veja as propostas da Dior.