Há muito que a socialite americana não passa sem o maquilhador Mario Dedivanovic, ao ponto de o ter escolhido para desenvolver a coleção KKW x Mario: The Artist & Muse da sua empresa de cosmética, a KKW Beauty, lançada oficialmente a 22 de novembro de 2019. "O Mario é um perfecionista e não descansou enquanto não conseguiu o lápis para os lábios perfeito, a melhor combinação de glosses e a fórmula de sombras ideal, que é muito pigmentada", elogiou, na altura, a mulher do rapper e empresário Kanye West.

Entusiasmado com a experiência, Mario Dedivanovic não perdeu tempo e começou a desenvolver uma marca de maquilhagem com o seu nome, Makeup by Mario, que começa a chegar à rede de lojas Sephora, nos EUA, a partir de 1 de outubro. Um sonho com duas décadas que o maquilhador, que comemora atualmente 20 anos de carreira, só conseguiu concretizar agora. "Tinha 17 anos quando decidi que iria trabalhar em cosmética e foi na Sephora que o meu sonho começou", disse à revista People em 2017.

Os olhos são uma das principais apostas da nova marca do homem responsável por alguns dos visuais de Kim Kardashian que pode (re)ver de seguida. Para além de paletes de sombras, a Makeup by Mario vai ter bases, lápis, pincéis e iluminadores. "É uma preferência pessoal. É pelos olhos que começo e gosto de os concluir para avançar para o resto", confidencia o maquilhador. "Não preciso de muita maquilhagem no rosto", assume Mario Dedivanovic, que também já maquilhou Salma Hayek e Ariana Grande.