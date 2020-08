Jennifer Lopez prepara-se para lançar uma marca de cosmética. Dois anos depois de ter desenvolvido uma coleção cápsula de maquilhagem para a Inglot, a cantora, compositora, atriz, produtora e empresária norte-americana acaba de anunciar nas redes sociais a criação da JLO Beauty, a marca que registou em dezembro do ano passado. Depois dos sapatos, de uma linha de roupa e até de um restaurante, o Madre's, que abriu na primavera de 2002 e fechou no verão de 2008, a artista volta a investir.

Um dos negócios mais rentáveis da intérprete de êxitos como "On the floor" e "Ain't your mama" tem sido, contudo, o da perfumaria. Desde 2002, ano em que lançou a sua primeira fragrância, Glow by JLo, Jennifer Lopez já lançou 25 perfumantes. Agora, seguindo o exemplo de outras colegas, aposta na cosmética, uma área de negócio que tem vindo a atrair celebridades. Madonna lançou a MDNA Skin em 2012 e Rihanna a Fenty Beauty em 2017. Selena Gomez apresenta a dela na próxima semana.

Jennifer Lopez é uma máquina de fazer dinheiro. Em 2001, investiu na produtora Nuyorican Productions, em parceria com o seu agente, Benny Medina. Em 2010, assinou um acordo milionário com a L'Oréal Paris, para promover globalmente a marca. Em 2011, foi o rosto da Gillette Venus. Em 2013, liderou o projeto Viva Movil da operadora de telecomunicações Verizon. Em 2016, recebeu quase 30 milhões de euros para fazer uma residência em Las Vegas. Em 2019, lançou a coleção de óculos Quay x JLo.