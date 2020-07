Carolina Carvalho cria marca de moda. A primeira coleção acaba de ser apresentada

À semelhança do namorado, David Carreira, que acaba de lançar uma coleção de calçado desportivo em parceria com a Seaside e que fundou a marca de moda Ninety One Paris em 2018, a atriz Carolina Carvalho criou a OakWear, que é oficialmente lançada hoje. "É uma marca que prima pela irreverência", descreve a artista de 25 anos. "Uma marca que, como eu, quero que transmita sorrisos, felicidade e diversão. Vou lançar várias coleções cápsula ao longo do ano com peças únicas e práticas", revela ainda.

A primeira coleção da etiqueta concebida por Carolina Carvalho integra cinco padrões de lenços coloridos, disponíveis em dois tamanhos, que podem ser adaptados e utilizados de mais de 15 formas distintas. Os preços oscilam entre os 14,90 € e os 39,90 €. A campanha de lançamento da OakWear é protagonizada pela atriz e agora empresária e empreendedora, pela atriz Inês Monteiro, pela apresentadora de televisão Meghanne Barros, pela modelo Sara Cmak e pela argumentista da Casa do Cais Soraia Carrega.