Tezenis lança coleção de sacos sustentáveis e aposta em influenciadora digital para promover a marca

Depois de ter apresentado uma coleção de praia com cores e padrões vibrantes, a marca italiana Tezenis lança, agora, uma coleção de cinco sacos de praia sustentáveis. Feitos a partir de garrafas recicladas, estão à venda por 3,99 € mas, até 30 de junho, será oferecido, em todas as lojas da marca, em compras superiores a 30 €. "A irreverência das cores e dos estampados é perfeita para combinar com os biquínis e com os fatos de banho da coleção Tezenis 2020", anunciou a empresa em comunicado de imprensa.

Para promover os seus novos lançamentos, a marca italiana convidou a influenciadora digital romana Giulia De Lellis, que soma quase seis milhões de seguidores nas redes sociais, a dar a cara pela nova coleção e até a desenvolver algumas das peças que a integram. "Venho colaborando com a Tezenis há vários anos e todas as temporadas pensamos em desenvolver algo novo juntos. Foi um projeto divertido, especialmente durante a fase de estudo e de teste dos vários protótipos", confessa a instagrammer.