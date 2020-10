Apesar de ter abandonado definitivamente o nosso país nas últimas semanas, Portugal continua a inspirar Madonna. Madame X, o novo perfume da cantora norte-americana, atualmente em pré-reserva, tem nome da personagem ficcional no período em que viveu em Lisboa. Limitada a 400 unidades, a nova fragrância só vai estar à venda no território continental dos EUA e será comercializada a 250 dólares, cerca de 213 euros. Canela, framboesa e flor de laranjeira são as notas de topo da nova eau de parfum da artista.

As de coração integram rosa, pachuli e flor de laranjeira e as de base almíscar, incenso e âmbar. "A Madame X tem andado a viajar pelo mundo. A sua eau de parfum leva-o numa jornada poética. Feita com aromas frescos e florais da costa mediterrânica e com odores místicos do oriente, que materializam a sua sensualidade e o seu espírito rebelde, é a expressão do seu caminho em direção à luz e à liberdade", descreve Madonna, que entre agosto de 2017 e outubro de 2020 viveu a maior parte do tempo na capital portuguesa.