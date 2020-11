Quando, há cinco anos, Lyn Slater, uma antiga professora universitária norte-americana, nascida a 25 de junho de 1953, resolveu criar um blogue de moda estava longe de imaginar que se viria a converter num ícone de estilo acidental. Dona de uma estética muito própria, procura diariamente desafiar os cânones de beleza tradicionais, coisa que, mesmo quando dava aulas, sempre fez. Tinha 61 anos quando, do nada, um fotógrafo a começou a seguir e a fotografar na rua, pensando que se tratava de uma celebridade.

Um grupo de paparazzi que assistiu à cena teve o mesmo pensamento e, num impulso, começaram a disparar. "Pensaram todos que eu era uma figura importante do mundo da moda, apesar de eu estar vestida normalmente", recordou, depois, em declarações ao site Huffington Post. Um incidente que a transformou num ícone acidental e que a levou a criar a marca Accidental Icon, que passou também a ser o nome do blogue que lançou. Pouco depois, ao fim de 20 anos de uma carreira dedicada ao ensino, despediu-se.

Numa primeira fase, marcas e criadores maiores menosprezaram-na, chegando a recusarem-se a emprestar-lhe peças para as suas produções. Lyn Slater tomou, então, a decisão de contactar designers de moda que estavam a despontar no mercado. Muitos viram nela uma oportunidade de promover o seu trabalho e acolheram-na de braços abertos. "O mais interessante para mim tem sido a ligação que tenho criado com jovens criativos, estilistas, fotógrafos e maquilhadores emergentes", assumiu à revista W.

Em 2017, Lyn Slater foi um dos rostos de uma campanha publicitária global da Mango. Hoje, além de fotografias dos seus looks, também partilha dicas de beleza e estados de espírito com quem a segue nas redes sociais. "A idade não é uma variante que tome em linha de conta quando me visto", assegura. No Instagram, conta com mais de 750.000 seguidores e são muitas as marcas que desafiam a agora fashionista a promover os seus produtos. É o caso da La Prairie, da Sephora, da Canada Dry e da Vestiaire Collective.