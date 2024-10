Com 25 anos de carreira, Luís Onofre é um dos veteranos do mundo da moda a juntar-se ao calendário da ModaLisboa. Na sua coleção de estreia, o designer de sapatos apostou em 44 propostas repletas de sensualidade onde os tons neutros conviveram com cores vivas, pedrarias e detalhes metálicos. "Desire" pretende criar sapatos que são verdadeiros objetos de desejo para a mulher moderna onde onde conforto e elegância andam de mãos dadas.