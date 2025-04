Dois nomes incortornáveis do mundo da moda e da beleza juntaram-se lado a lado na última parceria da Elizabeth Arden.

Estamos a falar do icónico bálsamo Eight Hour® Cream e da supermodelo Inés de la Fressange que é a embaixadora e protagonista da sua nova campanha que desafia todas as mulheres a abraçarem a sua própria versão de beleza icónica.

A marca de dermocosmética norte-americana foi criada pela enfermeira Elizabeth Arden em 1910 e veio revolucionar o mundo da beleza com os seus produtos para a pele, entre os quais se destaca o famoso Eight Hour® Cream.

Este creme multifunções, que deu falar pelas suas propriedades nutritivas, hidratantes e protetoras, está entre os itens de beleza favoritos da supermodelo e que a acompanha para todo o lado há mais de quatro décadas.

"Nos bastidores dos desfiles, era o segredo de beleza das modelos. Usávamo-lo como brilho labial, máscara noturna ou até para hidratar cutículas", revela Inés de la Fressange em comunicado sobre este must-have.

O Eight Hour® Cream da Elizabeth Arden está à venda no El Corte Inglés e perfumarias selecionadas.