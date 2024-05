Se a sua mãe é uma aficionada pelo mundo da beleza e ainda não tem plano para a surpreender no próximo domingo, temos uma proposta para lhe fazer.

O quiosque BANANACAFE juntou-se à marca Sephora para celebrar o Dia da Mãe e nos dias 3, 4 e 5 de maio vai contar com um novo visual e uma programação repleta de animação e não só.

Todas as famílias que passarem por este espaço ao longo dos próximos três dias - que se vestiu de cor-de-rosa especialmente para esta ocasião - vão poder desfrutar de "happy hours, um set de DJ, oferta de flores e oferta de café", refere a marca em comunicado.

O quiosque Sephora x BANANACAFE está localizado no Posto 5 da Avenida da Liberdade e vai estar a funcionar no dia 3 (entre as 16h30 e as 19h30), 4 e 5 de maio (entre as 15h30 e as 18h30).