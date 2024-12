O Mercado de Natal do Yotel Porto é dedicado a toda a família e convida miúdos e graúdos a participar em diversas atividades e a ‘pôr as mãos na massa’. Durante os três dias, será possível tirar fotografias com o Pai Natal num cenário mágico; comprar presentes num mercado sustentável, dançar muito ao som de boa música e até aprender a arte de degustar vinhos do Porto com Francisco Nogueira.

Sexta-feira, dia 6, começa com uma happy hour, às 17h00, e segue com o “Natal à Mesa: A Arte de Degustar Vinhos do Porto”, com Francisco Nogueira. Às 21h00, começa a música, com Rita Live Music, e segue noite dentro, até à meia-noite, com a animação garantida.

No sábado, dia 7 de dezembro, às 13h00, começa o mercado sustentável, e, às 15h30, acontece a chegada do Pai Natal. Segue-se, das 16h00 às 17h00, o momento “Vem Dançar Kids”, com Braga Dança; e, das 17h00 às 19h00, o workshop de Totebags Natalícias com a Di’sart. A criatividade é aliás um dos grandes motes do dia e vai ser alimentada nos mais pequenos com uma oficina criativa onde a magia acontece nas mãos dos pequenos artistas. O dia contará ainda com Rita Live Music; com a “Fábrica de Cakepops da Mãe Natal Júlia”; e com o DJ Pedro Campos, a partir das 21h00.

No último dia do Mercado de Natal, 8 de dezembro, há pequeno-almoço com o Pai Natal; Kitty Art; Braga Flash Dance; Bota Swing Especial de Natal; Bruno Santos Live Music e uma noite de cinema.