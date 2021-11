A Ownever, marca de Luxo Portuguesa, oferece garantia de 136 anos na sua nova mala, o tempo que falta até atingirmos a igualdade salarial entre homens e mulheres.

De acordo com o último Relatório Global do World Economic Forum, será necessário chegar ao ano de 2157 para atingiremos esta paridade, ano que dá nome à Edição Especial da marca – 2157.

Apenas a geração de mulheres que está para nascer irá presenciar a igualdade de género. O impacto da pandemia adicionou 36 anos extra aos já 99,5 necessários para diminuir a desigualdade entre géneros. Esta desigualdade engloba a desigualdade salarial, na saúde, no poder político, na participação económica, na educação, na saúde e sobrevivência.

créditos: Ownever

Eliana Barros, fundadora da marca, afirma: “Somos uma marca criada por mulheres para mulheres e depois de ler este relatório, e olhando por exemplo para a desigualdade salarial, não poderia ficar indiferente. Durante a pandemia as mulheres perderam anos de igualdade em relação aos homens, criando uma fenda de desigualdade ainda maior.”

A Edição Especial ficou disponível no dia 2 de novembro, dia em que se assinalou o Dia Nacional da Igualdade Salarial. Esta data não é fixa (no ano passo ocorreu a 10 de novembro) e assinala o dia a partir do qual as mulheres deixam de ser remuneradas pelo seu trabalho enquanto os homens continuam a receber o seu salário.

Esta Edição Especial - 2157, é criada à mão em Portugal, com recurso a bio-leather e seguindo práticas éticas e sustentáveis.

A mala encontra-se disponível exclusivamente em www.ownever.com por 395 euros.