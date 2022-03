A Vault by Vans volta a unir-se a Sarah Andelman, fundadora da agência editorial e criativa Just An Idea e cofundadora/antiga diretora criativa da Colette, a icónica loja parisiense de roupa que atenuou as linhas entre estilo, música, arte e design.

Sendo uma figura fundamental na indústria da moda, Sarah Andelman organizou mais de 200 exposições, planeou centenas de exposições únicas visualmente imersivas, e iniciou inúmeras colaborações e parcerias exclusivas. Este cargo não só realça a sua paixão por contar histórias, mas leva-a ainda mais longe na diversificada rede de mulheres inspiradoras.

Através da sua parceria com a Vault by Vans, Sarah Andelman reúne um grupo de quatro mulheres inspiradoras de diferentes contextos culturais, unidas pelo amor de celebrar todos os dias, o Dia Internacional da Mulher.

Cada artista foi escolhida a dedo por Sarah, que planeou uma coleção limitada de calçado e vestuário que estará disponível para adultos e crianças. A coleção Vault by Vans, organizada por Sarah Andelman, estará à venda em lojas selecionadas, a partir do dia 4 de março.

"Para esta coleção Vault by Vans, pensei imediatamente nestas quatro mulheres criativas que conheci em diferentes cidades, todas em contextos diferentes - mas todas partilham uma paixão pelo que fazem. São surpreendentes tanto na sua área do trabalho como na sua vida pessoal. Espero que as coleções reflitam as suas filosofias e que sejam apreciadas por mulheres de todas as idades", diz Sarah Andelman.

Julia Chiang

créditos: Vans x Julia Chiang

Julia Chiang é uma artista multidisciplinar que vive e trabalha em Brooklyn, Nova Iorque. Sarah conheceu Julia quando fez uma exposição na Colette em 2012 e tem admirado o seu trabalho desde então.

Julia trabalha com tintas e cerâmicas, criando obras que celebram a imperfeição. O objetivo da sua coleção cápsula de quatro peças de calçado e vestuário é partilhar a alegria e nostalgia que ela sente, quando pensa na marca Vans.

A coleção inclui os OG Authentic LX para adultos e crianças, apresentando a sua pintura numa ganga lavada. Os pares incluem uma sola exterior azul com uma linha fina amarela e cordões da mesma cor. A sua coleção completa-se com um bucket hat a condizer com as sapatilhas e uma camisola de algodão em tom aguarela.

Fumiko Imano

créditos: Vans x Fumiko Imano

Fumiko Imano é uma artista aclamada que Sarah também conheceu através da Colette quando vendeu os seus álbuns fotográficos. O trabalho de Fumiko inclui um corpo de fotomontagens e autorretratos que são capturados através de uma câmara fotográfica de 35mm, que são posteriormente cortados e colados para criar um padrão.

Fumiko utilizou a sua exposição individual intitulada "Somewhere Sometimes at Some Place for Some Reason" que esteve presente na Galeria Kosaku Kanechika em 2020, como inspiração para a sua coleção de três peças que inclui o modelo OG Sk8-Hi LX e o correspondente Sk8-Hi Reissue para crianças.

Cada painel inclui uma impressão da foto real da exposição de Imano que, quando usada em conjunto como um par, retrata cada gémea. Contrastado por uma vívida tela amarela de segurança juntamente com "Somewhere Sometimes at Some Place for Some Reason" escrito na caligrafia de Fumiko, através da Sidestripe.

A t-shirt desenhada por Fumiko inclui três gráficos do mesmo trabalho - usa tinta folhada e bordados para capturar a essência da justaposição do seu trabalho.

Sindiso Khumalo

créditos: Vans x Sindiso Khumalo

Sindiso Khumalo é uma designer de moda oriunda da Cidade do Cabo, África do Sul. Sarah conheceu Sindiso em 2020, quando foi nomeada finalista para o prémio LVMH. Sindiso fundou a sua marca homónima em 2015, com a maior parte do seu trabalho centrado na criação de vestuário sustentável. Deu ênfase na elevação das mulheres de cor e na narração da sua herança africana.

Esta mesma ética foi levada a cabo como parte da sua coleção cápsula Vault by Vans. Usando como inspiração a sua mãe - ativista - Sindiso incorporou ilustrações nos painéis do modelo OG Style 24 NTC LX para adultos e do Classic Slip-On para crianças.

A ilustração mostra a mãe da artista, no dia do casamento da filha, vestida com o traje tradicional zulu. Abaixo encontra-se um conjunto de casas tradicionais zulu, de forma a retratar a vida tradicional numa sapatilha moderna e contemporânea.

Esta celebração da tradição e contemporâneo prolonga-se com uma t-shirt oversized que utiliza tinta à base de água numa poderosa ilustração da mãe artista na frente da peça e na parte traseira do pescoço.

Soko

créditos: Vans x Soko

A cantora-compositora, artista musical e atriz francesa Soko foi duas vezes nomeada para um Prémio César e duas vezes nomeada para um Prémio Lumiere, pelo seu trabalho em filme. Desde o lançamento de uma carreira como artista musical em 2012, Soko lançou três álbuns - onde expõe o seu lado mais emocional. Tem estado na capa de inúmeras revistas e alcançou também o topo das tabelas Billboard.

Uma figura conhecida pelo seu notável acesso à emoção, procura investigar os condicionamentos sociais que reprimem as emoções.

Para a sua coleção de cápsula Vault by Vans, Soko revisita memórias da sua infância com ilustrações brilhantes do seu gato - Felix - que são vistas através das Old Skool V plataforma para adultos e da Old Skool V para crianças.

O calçado é complementado com uma t-shirt de manga comprida gráfica e um bucket hat ao estilo "allover".