Contando com mais de 850 mil seguidores no Instagram, Angie Costa é uma das influencers mais populares em Portugal, mas foi no Youtube que começou a sua carreira, onde neste momento possui cerca de 406 mil subscritores. Além disso, Angie é também atriz, tendo já participado numa novela da TVI, e está atualmente a preparar o musical Quebra-Nozes e o Reino do Gelo, onde será a Fada dos Doces, com estreia marcada para 16 de novembro.

Disponível a partir desta sexta-feira, dia 25 de outubro, a coleção "SHEIN x Angie Costa” pretende passar a mensagem “Redefine o teu Estilo Único", resumindo assim na perfeição o objetivo da marca de encorajar as pessoas a explorarem e celebrarem o seu estilo pessoal.

SHEIN x Angie Costa SHEIN x Angie Costa créditos: Divulgação

"Criei esta coleção com a SHEIN a pensar nos looks do meu dia-a-dia e nas peças que mais uso", partilha a influencer em comunicado. "O mais importante é que sejam reflexo do meu estilo pessoal, mas também acessíveis às pessoas que me têm acompanhado ao longo dos anos. Tanto uso um estilo mais descontraído, mommy vibes, como um estilo mais trendy", acrescenta.

"A SHEIN permitiu-me criar uma coleção em que algumas peças têm uma preocupação sustentável, o que não podemos ignorar nos dias de hoje. Estou muito feliz com o resultado", finaliza.

SHEIN x Angie Costa SHEIN x Angie Costa créditos: Divulgação

Esta colaboração conta com um conjunto de peças pensado para todas as ocasiões, incluindo vestidos, partes de cima, partes de baixo e acessórios ideais tanto para um dia no escritório, como para uma festa ao fim de semana.

Além disso, esta coleção inclui algumas peças selecionadas da coleção cápsula evoluSHEIN by Design, fabricadas com materiais que contêm, pelo menos, 30% de viscose sustentável e poliéster reciclado. Composta por 50 peças, a coleção “SHEIN x Angie Costa” estará disponível até 20 de março de 2025 no site da empresa.