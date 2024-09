EoluSHEIN X Anitta é o nome da nova coleção desenvolvida entre a SHEIN e a cantora Anitta. Para aquela que é a sua segunda colaboração com a retalhista online de moda e estilo de vida, a artista brasileira foi desafiada a desenvolver uma coleção de roupa inclusiva que fosse um reflexo da sua personalidade e estilo pessoal.

Neste processo a intérprete de 'Envolver' contou com o talento criativo de oito designers de moda independentes do programa SHEIN X - Kaori Semaj (EUA), Lauren Flagg (EUA), Valeria Cortes (MX), Raúl Orozco (MX), Victor Manuel Fernández Fuentes (ES), Mel Dorey (UK), Maria Silva (BR), Jheni Ferriera (BR) - que foram seleccionados a dedo por si para este projeto.

Ao todo foram criadas 75 peças de roupa que variam entre vestidos, conjuntos de duas peças, saias, bodysuits, tops e calças. Padrões arrojados, cores vibrantes e recortes são alguns dos detalhes que fazem parte desta linha de moda que junta diferentes estilos e designs disponíveis numa vasta gama de tamanhos.

“Através desta parceria, eu queria mostrar que a moda pode ser simultaneamente elegante, sustentável e acessível como um reflexo do que é mais importante para mim”, afirmou Anitta em comunicado sobre a coleção que foi apresentada em Nova Iorque. “A forma como nos vestimos é uma expressão de quem somos e tem sido muito emocionante trabalhar com este grupo diversificado de designers, reunindo diferentes culturas e visões artísticas para criar uma coleção deslumbrante. Quero que os meus fãs se sintam capazes de se exprimir tão livremente como eu com estas peças.”

Outro ponto a destacar é o lado sustentável desta colaboração de moda. Para além das embalagens recicladas, várias das peças foram feitas com recurso a tecidos deadstock e "pela primeira vez, a SHEIN incorporou materiais de viscose da próxima geração numa coleção disponível globalmente, com 22 estilos com Regracell® - uma fibra macia e respirável feita a partir de 50% de restos de algodão reciclado", adianta.

A coleção evoluSHEIN X Anitta já se encontra disponível aqui.