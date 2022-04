É a partir do estúdio que montou em Tóquio, no Japão, que Azuma Makoto, nascido em Fukuoka, em 1976, cria as esculturas florais que o tornaram famoso. Obras de arte orgânicas infinitamente poéticas e surpreendentes que materializam em si toda a beleza efémera de algumas das maiores maravilhas da natureza. Desafiado pela marca francesa, o artista floral e escultor botânico nipónico reinterpretou visualmente oito fragrâncias icónicas pertencentes a La Collection Privée da Dior.

Sakura, Gris Dior, Lucky, La Colle Noire, Jasmin des Anges, Oud Ispahan, Oud Rosewood e Purple Oud foram as eleitas. O resultado, que pode ficar a conhecer de seguida, é uma parceria artística sem precedentes que alia a arte à perfumaria. "As camadas destes cheiros inebriantes enriquecem-nos a mente. Nesta colaboração, tentei representar a história destas fragrâncias com esculturas de flores frescas", confidenciou já publicamente o japonês, fundador da Jardins des Fleurs.