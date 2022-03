Christian Lacroix desenha coleção cápsula para a Desigual. Padrões dos tecidos exploram cores das flores

Designed by Monsieur Christian Lacroix é o nome da nova coleção cápsula da Desigual, uma linha de edição limitada que celebra a primavera com euforia. As flores serviram de inspiração ao prestigiado criador de moda francês, atualmente com 70 anos, que colabora regularmente com a marca de porcelana portuguesa Vista Alegre. O resultado é uma coleção (muito) garrida com padrões caleidoscópicos com orquídeas e peónias, pétalas aumentadas em escalas gigantes e motivos botânicos de dois tons.

O fúcsia, o verde e o laranja brilham nas novas propostas que o estilista gaulês idealizou para a marca de moda espanhola. "Desde a Paris atual, retrocedeu à Provença do século XVIII. Utilizando como referência os tecidos típicos das classes populares de cidades com Arles, onde nasceu, criou um padrão fascinante", refere a etiqueta catalã, sediada em Barcelona, em comunicado de imprensa. Para além de umas calças largas com aberturas laterais, a coleção inclui um top curto com mangas bufantes.

Entre as peças criadas por Christian Lacroix para a Desigual, que pode ficar a conhecer na galeria de imagens que se segue, estão também uma camisa elástica com uma saia integrada com uma reminiscência evidente dos anos 2000, um casaco, uma camisola leve, uma blusa, um vestido camiseiro, um macacão e ainda acessórios como lenços e malas. "Desde 2011 que a nossa relação com Christian Lacroix é muito mais do que uma mera colaboração. É uma história de amizade, respeito e amor", assegura a marca.