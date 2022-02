Nova coleção feminina da Dockers é (ainda) mais elegante e sustentável. Algodão de cânhamo é um dos materiais usados

A nova coleção feminina da Dockers volta a surpreender. "Com o recente relançamento desta linha, esta temporada tornamos as coisas ainda mais elegantes e sustentáveis. Na coleção de outono/inverno 2021/22, voltámos ao essencial com peças imprescindíveis no guarda-roupa. Agora, estamos a complementar as peças para mulher com novas camisas e novas peças de sobreposição", anuncia a marca de moda norte-americana em comunicado de imprensa.

Fabricados com a técnica Water<Less, que permite poupar anualmente milhões de litros de água, os novos calções de linho respiráveis de inspiração vintage, com cintura subida e pregas frontais duplas, acentuam as formas femininas. A nova linha feminina da Dockers inclui ainda calças chino com cintura alta, confecionadas com algodão de cânhamo, mais ecológico, com uma abertura de perna mais larga, além de calças unissexo em felpo escovado com bainhas elásticas.

Lançada originalmente em 1987, a coleção para mulher chegou a ser descontinuada, mas renasceu das cinzas no outono/inverno de 2021/22, adaptando-se aos novos e exigentes tempos sem nunca esquecer as origens. A prova disso são as Original Khaki, a reprodução exata de um popular modelo de calças caqui que a marca comercializou há 35 anos. "Fazem parte do nosso legado e são a prova de que o grande estilo é intemporal", justifica a Dockers em comunicado.