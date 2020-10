Dockers associa-se a Jon Rose para reduzir a pegada ambiental e combater o desperdício de água no mundo

Uma década depois de ter desenvolvido, implementado e apresentado ao mundo a inovadora técnica Water<Less, um processo de manufatura que permite economizar até 73% da quantidade de água usada durante os processos de tingimento e de acabamento das peças de vestuário que produz, a Dockers associou-se a Jon Rose para reduzir a sua pegada ecológica e para combater, simultâneamente, o desperdício de água no planeta. A marca de moda americana e o antigo surfista californiano firmaram um acordo trienal.

Nos próximos três anos, o fundador da organização não-governamental Waves For Water, que, desde 2009, já possibilitou o acesso a água potável a mais de três milhões de pessoas em mais de 40 países, vai dar a cara pela Dockers no âmbito da campanha "Work forward". Para além de surgir nas imagens promocionais da etiqueta com peças de roupa produzidas com recurso à técnica Water<Less, Jon Rose também será uma das peças-chave da campanha de angariação de fundos que a marca pretende desenvolver.

Também já adotada pela Levi's, marca do grupo Levi Strauss & Co. a que a Dockers também pertence, a técnica Water<Less permitiu à marca reduzir em 86% a quantidade de água necessária para produzir a coleção de primavera/verão de 2020 da etiqueta, gerando uma poupança de mais de 20 milhões de litros. O modelo e empresário português Armando Cabral foi, nas últimas semanas, apresentado como um dos novos rostos das propostas para o outono/inverno de 2020/21, como pode (re)ver de seguida.