Série animada mais vista em todo o mundo inspira nova coleção cápsula da Levi's

À venda a partir do próximo dia 3 de março, Levi's x The Simpsons é a nova coleção cápsula da conceituada marca de moda norte-americana. "Com uma inspiração streetwear, tem tudo para ser o maior throwback da estação. Com o Bart, a Lisa, o Milhouse e uma série de personagens lendárias de Springfield, a nova coleção transporta-nos para outra era, sem deixar de ser fresca, atual e repleta de peças cheias de estilo", informa a Levi's em comunicado de imprensa.

Criada pelo cartunista, argumentista e produtor norte-americano Matt Groening para a Fox Broadcasting Company, "Os Simpsons" estreou a 17 de dezembro de 1989 nos EUA. Rapidamente se converteu num fenómeno televisivo global, continuando a somar espetadores até aos dias de hoje. Atualmente na trigésima-terceira temporada, continua a apaixonar gerações e a inspirar marcas como a Levi's. Para esta coleção, a empresa aposta forte na iconografia da popular série.

Um dos destaques da nova coleção é um puffer vest reversível. Num dos lados apresenta o céu azul com nuvens brancas do genérico da série e, no outro, o amarelo característico das personagens. Um loose-fit trucker jacket em ganga clara com a figura do Bart Simpson nas costas e jeans para homem e para mulher em bombazine amarela de risca larga, tecido também usado para um blusão, são outras das propostas. Também há t-shirts, hoodies e sweatshirts.