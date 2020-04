Levi's lança coleção cápsula inspirada no Super Mario

Foi no dia 13 de setembro de 1985 que o mundo o descobriu e que o começou a idolatrar. Foi nessa data que a Nintendo lançou o videojogo Super Mario Bros. e, em menos de nada, Super Mario, um dos protagonistas, converteu-se num ícone global. Quase 35 anos depois, a marca de vestuário norte-americana Levi's recupera-o para uma coleção cápsula que já está disponível na Europa e que pode ficar a conhecer na galeria de imagens que se segue.

"Quando alguém fala de ícones peculiares, é impossível que não pensemos no Super Mario da Nintendo. O jogo criado na década de 1980, que se passa no Reino Cogumelo e que retrata as aventuras de Mario, um canalizador italiano que tem bigode e que usa umas jardineiras azuis, que habitualmente salva a Princesa Peach de tartarugas humanizadas. No entanto, o Super Mário é muito mais do que um jogo lendário", refere a Levi's em comunicado de imprensa. "Com mais de 30 anos, é um marco da cultura pop que continua a dar asas à imaginação de crianças e de adultos", justifica ainda a marca, habituada a recuperar ídolos e símbolos antigos.

Apesar de já estar disponível na Europa e em países da Ásia como o Japão, nos Estados Unidos da América o início da comercialização da nova coleção cápsula, agendado para o início de abril, foi entretanto adiado por tempo indeterminado por causa da pandemia de COVID-19 que atualmente o mundo enfrenta. "A coleção Levi's x Super Mario conta com cores brilhantes e saturadas e estampas com os personagens favoritos dos fãs", informa a marca.

Os elementos distintitivos não aparecem apenas nos grafismos das t-shirts, das peças em fleece e dos jeans estampados. "Podem ser também vistos em detalhes como as moedas de ouro a sair dos bolsos, em emblemas de cogumelos e em estrelas aplicados nas peças da coleção e até na back patch tradicional da Levi's ou nas etiquetas vermelhas que estão disponíveis em verde e outras cores. Nem os botões ficaram de fora", sublinha a empresa.

"Vais poder encontrá-los em quatro cores distintas e super características, vermelho, azul, verde e amarelo. Nos recém lançados Levi's 501 de 1993, vais encontrar um detalhe muito particular. Na ourela do denim que a Levi's usou para produzir os jeans desta colaboração, vais poder ler a inscrição POWER UP na parte de baixo dos jeans e vais encontrar um print do próprio Mario a correr na parte interior da cintura", avança ainda o comunicado de imprensa.