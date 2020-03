É um dos homens mais desejados de Itália e também um dos muitos italianos preocupados com a pandemia de covid-19 que está a assolar o mundo e que afetou gravemente o seu país. Para além de apelar ao recolhimento e à prevenção nas redes sociais, o blogger, manequim e empresário Mariano Di Vaio, fundador da marca de moda Nohow, anunciou o lançamento de uma t-shirt solidária desenvolvida em parceria com o designer Gianpiero D’Alessandro.

O modelo para adulto custa 39 €. O modelo infantil pode ser adquirido por 29 €. A totalidade dos lucros reverte a favor da Siaarti, uma associação italiana que presta serviços de anestesia, analgesia, reanimação e cuidados intensivos em unidades hospitalares. "Nestes dias difíceis que vivemos agora, mais do que nunca, temos que nos apoiar", justifica o manequim, que é o rosto internacional do perfume masculino K by Dolce & Gabbana.

"Vamos suportar as despesas dos médicos que se voluntariaram para ir para as zonas mais afetadas do país e para comprar material e equipamento médico", revela ainda Mariano Di Vaio, que é casado com Eleonora Brunacci e pai de três filhos. Nathan Leone Di Vaio, o mais velho, que pode ver na galeria de imagens que se segue, foi o escolhido pelo empresário italiano, nascido em Assisi há 30 anos, para promover a versão infantil da t-shirt solidária que a Nohow acaba de lançar.