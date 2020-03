Há uma nova marca de moda slow fashion portuguesa à venda. Totalmente desenhada e produzida em Portugal, confecionada em ateliês especializados, a Oh, Monday! foi criada pela blogger Margarida Marques de Almeida, cofundadora do blogue Style it Up. A nova etiqueta produz séries limitadas de peças destinadas a mulheres elegantes, dinâmicas e empreendedoras "e para todas aquelas que precisam desse empurrão para se sentirem assim", esclarece a influenciadora digital.

"Cada peça é cuidadosamente projetada para uma variedade de mulheres com espírito moderno, com o objetivo de ajudar na construção de uma identidade e de acrescentar um sentimento de força e determinação que as faça sentir bonitas por dentro e por fora", adianta a empresária. Apostando na durabilidade e utilizando matérias-primas naturais ou celulósicas, a marca pauta-se por um ideal de moda consciente e informada. Manda fabricar apenas o tecido suficiente para satisfazer as suas necessidades de produção, "não contribuindo assim para excessos que acabarão em stock ou num aterro", garante a blogger.

À venda online desde ontem, a primeira coleção da marca, Força, inspirada em mulheres empreendedoras e motivadoras, aposta em peças modernas, elegantes, versáteis e muito femininas, tendo como característica comum os bolsos distintivos. "São um must-have em quase todas as peças, tornando-as mais práticas e cómodas, sem perder a elegância", justifica a blogger. Para privilegiar o contacto direto com as consumidoras a Oh, Monday! não estará presente em lojas multimarca.