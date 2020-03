Ruben Rua foi o nome escolhido para a nova campanha nacional da marca de roupa interior italiana Intimissimi Uomo. O apresentador de televisão, modelo e ator portuense de 33 anos é o protagonista do vídeo e da produção fotográfica que publicitam a nova linha da marca, Handle With Care. A nova proposta da etiqueta, já disponível no mercado português em cinzento e em azul escuro, é composta por dois modelos de boxers e de slips, fabricados com algodão supima.

"É um tecido macio ideal para os homens que gostam de máximo conforto", informa a empresa do grupo Calzedonia, fundada em 2014, em comunicado. "Foram estudados até ao mínimo detalhe para garantir conforto, praticidade e estilo", assegura mesmo a etiqueta italiana. O elástico branco com inscrições contrasta com os tons das novas peças. Ruben Rua, habituado a partilhar fotografias com pouca roupa nas redes sociais, já anunciou o novo lançamento online.