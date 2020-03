Durante umas horas, Beatrice Borromeo trocou Monte Carlo, no Mónaco, por Roma, em Itália, para, quase 20 anos depois da sua estreia como manequim, voltar a trabalhar como modelo. A nora de Carolina do Mónaco tinha apenas 15 anos quando participou, pela primeira vez, num desfile de moda na capital italiana. Agora, cinco depois de ter casado com Pierre Casiraghi, de quem tem dois filhos, a aristocrata italiana, 34 anos, foi fotografada para uma nova campanha.

A luxuosa marca Buccellati, a preferida da família da também jornalista e locutora de rádio, convidou-a para ser a embaixadora da sua nova coleção de joias e Beatrice Borromeo aceitou, seguindo o exemplo da cunhada, Charlotte Casiraghi, que colabora regularmente com outras etiquetas. A produção fotográfica decorreu na famosa Piazza Navona, uma das mais conhecidas praças da capital italiana. A nora de Carolina do Mónaco é filha ilegítima do conde de Arona.