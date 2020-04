Uniqlo segue o exemplo da Levi's e lança linha de vestuário inspirada no Super Mario. T-shirts custam menos de 4 €

A Uniqlo acaba de lançar uma linha de vestuário inspirada no universo de Super Mario. A famosa personagem de um popular videojogo, lançado no dia 13 de setembro de 1985, é a estrela das novas propostas da marca de roupa japonesa. As t-shirts para homem, mulher e criança que integram a coleção só chegam às lojas em maio mas já estão disponíveis na loja de comércio eletrónico da marca e também através do site Nintendo Life, a preços promocionais.

Em vez dos 14,90 dólares, cerca de 13,60 euros, podem ser atualmente adquiridas por 3,90 dólares, cerca de 3,56 euros. Alguns dos modelos da coleção Super Mario Family Museum já esgotaram mas outros ainda estão disponíveis. A marca promete, no entanto, repor o stock nas próximas semanas. No início de abril, a Levi's também apresentou uma coleção cápsula, já está disponível na Europa, que pode ficar a conhecer na galeria de imagens que se segue.