Foi a 12.611 quilómetros de distância que a Cantê foi buscar para inspiração para a coleção de primavera/verão de 2022. "Foi mais pelo espírito havaiano e não pela ilha em si, pela forma tranquila de estar na vida, pelo respeito pela natureza e pelas culturas ancestrais. Isto fez-nos sentido, até pela época que ainda estamos a viver. Deu-nos muita força em termos criativos", confessa Rita Soares, uma das duas proprietárias da marca de moda portuguesa fundada por duas designers em 2011.

"Precisávamos de um tema alegre, descontraído, que nos dê esperança de que tudo vai voltar à normalidade com tranquilidade. Acho que o espírito do Havai nos transmite muito isso", acrescenta Mariana Delgado, a outra fundadora. Repleta de texturas, de cores, de contrastes e de estampas alusivas àquela ilha, Aloha! apresenta também detalhes bordados. O verde, o cor de laranja, o rosa, o amarelo, o azul e o lilás são os tons predominantes da nova coleção, que não se fica pelo swimwear.

"Também aumentámos a linha de roupa e de complementos. Temos conjuntos compostos por calças e camisas, vestidos, macacos, camisas em vários tecidos... Temos modelos em linho e em algodão, umas lisas e outras estampadas", refere Rita Soares. À semelhança dos modelos de biquínis e fatos de banho, há padrões com hibiscos, cores alegres e texturas trabalhadas, como pode ver na galeria de imagens que se segue. "Procurámos explorar o vintage do século XXI", confidencia.

O aumento da linha de roupa e acessórios foi pensado para responder às necessidades das clientes da marca. "Vamos ter pela primeira vez um chapéu de sol, toalhas de praia e bucket hats [chapéus de balde]", revela Mariana Delgado, cofundadora da Cantê. "Também vamos ter sacos de praia e bolsas com vários formatos e tamanhos diferentes. Alguns dos modelos que vão ser lançados até ao verão são reedições de peças que funcionaram bem em anos anteriores", esclarece Rita Soares.

A preservação do planeta é outra das preocupações da marca. "Nesta coleção, reaproveitámos muito algumas das licras lisas de coleções antigas. Faz-nos muito sentido isso. É uma forma diferente de estar na moda. Procuramos reutilizar todos os desperdícios no interior dos forros das bolsas. Este ano, também transpusemos isso para os biquínis. Temos muitos detalhes feitos com desperdícios de anos anteriores. As nossas licras estampadas são recicladas", refere a empresária.

Além das novidades da Cantê, também há novas propostas na Basic, a etiqueta (mais) discreta da marca de swimwear. "Foi uma coleção que lançámos há dois anos, uma linha que surgiu como complemento da nossa marca, com biquínis e fatos de banho mais simples. Temos formatos diferentes. As mulheres podem comprar a parte de cima e/ou a de baixo com que se sintam mais confortáveis. Não têm de ser do mesmo tamanho nem sequer da mesma cor", sublinha Rita Soares.

"Fomos buscar clientes diferentes mas também há pessoas que a compram como complemento à coleção principal. Em termos criativos, permite-nos explorar coisas diferentes. Na Cantê, temos um lado mais feminino e mais divertido. Na Basics, exploramos outra linguagem", afirma a designer. My First Cantê, a linha infantil da marca, também surge com novidades inéditas. "É o primeiro ano em que temos estampas e texturas iguais às da coleção de mulher", revela a empreendedora.

Ju x Cantê é o nome da colaboração da marca de swimwear com a joalheira brasileira Juliana Bezerra, uma coleção de bijuteria em ouro e prata, também ela inspirada no espírito havaiano. "Já éramos clientes dela há varios anos. Depois ela abriu um ateliê aqui ao pé do nosso, no Restelo, e, todos os anos, dizíamos que tínhamos de fazer qualquer coisa juntas. Este ano, aconteceu", regozija-se Rita Soares. Para os próximos meses está prevista a colaboração com outra marca de moda.

A partir de 8 de abril, o ateliê da empresa passa a albergar também um espaço de venda, uma alternativa à loja física que a marca abriu no Chiado e à loja de comércio eletrónico, que a partir de amanhã, dia 25 de março, começam a vender as primeiras peças das novas coleções. "Vamos replicar o conceito Cantê & Friends, que funcionou muito bem no Natal. Convidámos marcas amigas a estarem aqui connosco e vamos dá-las a conhecer aos nossos clientes", orgulha-se Mariana Delgado.