Foi há 30 anos que Yves Saint Laurent lançou um iluminador revolucionário. "Quando Touche Éclat Radiant Touch foi lançado há 30 anos atrás, tinha um propósito, aperfeiçoar a nossa tez ao trabalhar com a nossa pele e não contra ela. Para revelar a nossa beleza natural, ao trazer luz às sombras", recorda a YSL Beauté em comunicado de imprensa. Muitas vezes copiado, mas nunca igualado, este cosmético foi acompanhando o evoluir dos tempos e das tendências.

Para assinalar o trigésimo aniversário do início da sua comercialização, Touche Éclat Radiant Touch surge agora renovado, com uma formulação melhorada, em 12 tonalidades diferentes, inspiradas na cor das rosas, da areia, da baunilha, do caramelo, do mel e do praliné. "Este lendário iluminador com micropigmentos refletores da luminosidade garante uma eficácia do poder da luz de YSL Beauté", esclarece ainda o comunicado de imprensa da marca de cosmética francesa.

"A combinação de micropigmentos esféricos, que proporcionam uma reflexão de luz de alta-definição, com pigmentos HD, de alta-definição, produz uma difusão da luz perfeita sob vários ângulos, proporcionando uma tez radiante, natural de luminosidade mate. Com apenas um clique, permite revelar a luz natural da sua pele. Nos testes que efetuámos, oito em cada 10 mulheres afirmou que Touche Éclat Radiant Touch proporciona um brilho duradouro", refere a YSL Beauté.

Este cosmético, que também é um cuidado revitalizante, garante oito horas de hidratação, "graças às propriedades apaziguadoras da calêndula, um poderoso antioxidante cultivado de forma sustentável nos jardins comunitários de YSL Beauty, reconhecido pelas suas características hidratantes", esclarece a marca. "Através de um simples clique, o seu rosto recupera de um sono de beleza. De acordo com os nossos testes, 97% das mulheres que experimentaram Touche Éclat Radiant Touch revelam que foi conferido à sua pele um toque suave e confortável", revela ainda a marca gaulesa.

Para celebrar o trigésimo aniversário deste lançamento icónico, a YSL Beauté desafiou o célebre fotógrafo Amy Troost a retratar Zoë Kravitz, atriz, modelo e cantora americana, filha do cantor e compositor Lenny Kravitz e da atriz Lisa Bonet, com uma maquilhagem criada por Tom Pecheux, diretor criativo global da YSL Beauté. A embaixadora global da marca, que também dá a cara pelos perfumes Black Opium, surge na campanha com um visual moderno e sedutor.