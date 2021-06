Na região de Auvergne, no centro de França, há uma nascente de água termal cristalina que brota das profundezas da terra, a 4.000 metros de profundidade, há mais de 380 milhões de anos. Rica em sais minerais raros e em oligoelementos benéficos, foi descoberta pelos romanos e, séculos mais tarde, redescoberta pelos reis franceses. A fama das suas termas acabaria por se estender à aristocracia europeia, passando a pequena vila de Vichy a integrar os roteiros de relaxamento dos privilegiados.

As primeiras foram mandadas construir pelo imperador romano Júlio César. Em 1861, há 160 anos, outro imperador, o francês Napoleão III, declarou-as de interesse nacional. Em 1901, o médico Prosper Haller começa a trabalhar lá e acaba por atender Georges Guérin, diretor da empresa Parfums Grenoville, que se debate com uma ferida no pé que teima em cicatrizar. Apercebendo-se das propriedades curativas, terapêuticas e regeneradoras das águas, resolvem unir esforços e começar a tirar partido delas.

Fundam a Société d'Hygiène Dermatologique de Vichy e lançam, em 1931, a primeira gama de cuidados femininos da marca, Secrets de Vichy. A visão de negócio e o conhecimento das necessidades dos consumidores levam-nos a ser pioneiros na segmentação por tipos de pele. Na década de 1950, a fama da Vichy obriga-os a aumentar o número de produtos que colocam no mercado. Em 1955, a L'Oréal Paris adquire a empresa, dando origem a um processo de internacionalização que ganha maior expressão na década de 1960. Nos anos seguintes, surgem novas marcas, como a Neovadiol, a Idealia, a Dercos e, mais recentemente, a Minéral 89.

Formulados com água termal, os dermocosméticos da Vichy conquistam milhões e, tal como agora, os novos lançamentos sucedem-se a uma velocidade vertiginosa. Um dos últimos é Minéral 89 Probiotic Fractions, um sérum reparador e regenerador com nutrientes probióticos, com um complexo de ingredientes único e inovador, patenteado pela marca, com 4% de niacinamida (vitamina B3), que combate inflamações e regenera as defesas imunológicas da pele, acelerando a recuperação da epiderme.

Entre as últimas novidades da marca estão também os séruns Liftactiv Supreme H.A. Epidermic Filler de Vichy. Com 1,5% de ácido hialurónico puro e vitamina Cg, repõem a totalidade da perda epidérmica quotidiana, ao mesmo tempo que preenchem a pele do rosto e do contorno de olhos, reduzindo rugas e rídulas. Capital Soleil UV Age Daily, um dos lançamentos para a estação quente de 2021, é um fluido antifotoenvelhecimento que combate e atenua rugas e manchas cutâneas e garante uma elevada proteção.

Capital Soleil Leite Solar Ecodesenhado FPS50+ é outra das novas propostas. Além do eficaz sistema de filtros ultravioleta (UV) de largo espetro Mexoryl, integra uma fórmula, sem microplásticos nem filtros tóxicos, que respeita a vida marinha e o ecossistema dos oceanos. O tubo da embalagem é feito com cartão, usando menos de 45% de plástico do que os recipientes usados anteriormente. Este dermocosmético leva ainda ácido hialurónico e água vulcânica, que fortalece as defesas naturais da epiderme.