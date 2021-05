É uma das novidades da marca de dermocosmética neerlandesa, fundada em 2000, em Amesterdão, nos Países Baixos. O After Sun Cooling Shower Gel, uma das novas referências da linha de cuidados corporais The Ritual of Karma, é um gel de duche calmante em espuma enriquecido com chá branco, rico em antioxidantes, e, também, aloé vera, uma planta com propriedades calmantes. Perfeito para os banhos depois de um dia na praia ou na piscina, garante uma sensação de frescura instantânea.

"A sua fórmula suave é hidratante, nutritiva, calmante e adequada para a pele seca após uma exposição prolongada ao sol", assegura a marca em comunicado. Inspirada numa antiga crença hindu, a gama The Ritual of Karma inclui, além deste novo lançamento, um creme de rosto com proteção solar, um creme de corpo, uma bruma hidratante para corpo e cabelo, uma espuma de duche, um óleo de banho, um spray fotoprotetor, um difusor de ambiente, um coffret de oferta e ainda um desinfetante de mãos.