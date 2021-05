Artistry Studio Los Angeles Edition é o nome da nova coleção da marca de cosmética norte-americana Artistry. Depois de Nova Iorque, Paris, Banguecoque, Tóquio e Xangai, a cidade de estrelas e de praias descontraídas, destino de sonho para os amantes de um estilo de vida saudável e para os apaixonados pela mística da indústria cinematográfica, foi o ponto de partida para o desenvolvimento da nova linha inspirada em destinos surpreendentes. Mas nem só de maquilhagem vivem as novas propostas.

Para além de dois aperfeiçoadores de sobrancelhas em gel, com uma fórmula resistente à água, à humidade e ao suor, desenvolvida com óleo de coco, altamente pigmentada, a coleção, que pode ver de seguida, já disponível em Portugal, integra ainda duas sombras de olhos em creme, resistentes à água, com um acabamento luminoso e radiante. Com óleo de coco, azeite, óleo de semente de girassol e vitamina E, os dois novos lip glosses, um azul que fica transparente e um coral, conferem brilho e hidratação.

Outra das novidades é um iluminador dois em um em barra, com um tom universal, que imprime à pele um brilho húmido e uma aparência radiante e saudável. Nas peles mais claras, deixa um toque rosa e, nas mais escuras, um brilho translúcido. A Artistry Studio Los Angeles Edition, com ilustrações da italiana Roberta Zeta, que reside na cidade, inclui ainda dois sabonetes esfoliantes com ingredientes hidratantes e um lápis com um perfume sólido sedoso que se derrete instantaneamente na pele.