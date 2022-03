Após o inverno, chega a primavera e o mundo renasce de novo. Este ciclo de renovação foi o ponto de partida para a nova coleção de maquilhagem da Kiko Milano. "A Blossoming Beauty celebra o momento em que tudo volta à vida, dando cor ao ambiente que nos envolve", refere a marca de cosmética italiana, fundada há 25 anos, em 1997, em Milão, em comunicado de imprensa. As embalagens em que é comercializada são floridas e coloridas. As novas propostas não se ficam atrás.

"Inspirada pelos aromas das flores, a coleção traz produtos delicados em tonalidades pastel, suaves, com fórmulas para dar cor ao rosto, em tons de pêssego suave ou de rosa perfumado", esclarece o documento. Pensada para valorizar a beleza natural das mulheres, a Blossoming Beauty, que pode ver de seguida, inclui batons, lip glosses, cosméticos para criar a base facial perfeita, blushes, um bronzer, um highlighter, paletes de rosto e olhos e ainda pó de finalização.

Um dos lados da Blooming Beauty 04-in-1 Brush, uma das novidades da Kiko Milano, é perfeito para a aplicação de produtos de beleza como o pó facial, o blush e o iluminador. Para um look de olhos suave e romântico, inspirado na beleza das flores da primavera, a marca lançou agora a Blooming Beauty Dazzling Liquid Eyeshadow, uma sombra de alta pigmentação com uma duração que chega às 10 horas. Há ainda novos eyeliners, novas paletes, novos rímeis e novos vernizes.

Mas nem só de maquilhagem vive a nova coleção. Outra das novidades é a Blooming Rose Body Shower Mousse, uma espuma de banho com um aroma floral. Para uma sensação de frescura total, a marca propõe também um tónico hidratante e iluminador enriquecido com pétalas de rosas, um sérum para o rosto e o contorno de olhos, um creme de dia hidratante com fotoproteção à base de extratos de flores e um óleo labial para um efeito glossy com centáurea na composição.