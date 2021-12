Kelly Bailey junta-se a Cara Delevingne, Dua Lipa e Winnie Harlow. Atriz portuguesa é a nova embaixadora da Puma

Kelly Bailey é a nova embaixadora da Puma em Portugal. A marca desportiva germânica anunciou esta manhã a contratação da atriz portuguesa, que iniciou a carreira como modelo, em comunicado de imprensa. A artista de 23 anos, que protagoniza o telefilme "A Consoada", que a TVI exibe no dia de Natal, vai ser o rosto das próximas campanhas da etiqueta no nosso país e não esconde o entusiasmo por se juntar a celebridades como Cara Delevingne, Dua Lipa e Winnie Harlow.

"Estou muito satisfeita por integrar a família Puma e por ter a oportunidade de representar uma marca com valores únicos, confiante, determinada, divertida e ousada, que defende causas importantes, como a sustentabilidade, a inclusão e o empoderamento das mulheres, com as quais me identifico", admite a namorada do ator e empresário Lourenço Ortigão. Nos últimos anos, Kelly Bailey, de ascendência britânica, já deu a cara por marcas como a Ambre Solaire e a Fructis da Garnier.