Imponente e colorida. É assim que se pode descrever a instalação imersiva criada por Joana Vasconcelos para aquele que é considerado um dos momentos mais antecipados da semana de alta-costura: o desfile da Dior.

A notícia foi partilhada esta terça-feira pela artista plástica na sua conta de Instagram onde divulgou um video onde é possível ver a peça criada para aquela que é considerada uma das Maisons de luxo mais prestigiadas da indústria da moda.

Valkyrie Miss Dior foi o nome escolhido para esta “monumental escultura site-specific, têxtil e inteiramente feita à mão”, explica o atelier no post publicado sobre esta colaboração inédita que pesa mais de uma tonelada.

A instalação foi feita por medida para esta ocasião e destaca-se pelas suas proporções gigantescas. Com 24 metros de largura e sete metros de altura, a Valkyrie Miss Dior serviu como cenário ao desfile da marca que se realizou no Jardin des Tuileries, em Paris.

Outro dos detalhes que salta à vista é o seu trabalho minucioso, que é um reflexo das propostas apresentadas para a próxima temporada outono/inverno 2023-2024. “Incorporando 20 tecidos da coleção, dialoga com as modelos e com o público integrando uma forte componente coreografica. Celebra o diálogo entre os corpos presentes, a roupa habitada e o espaço em questão”, pode ler-se.

No seu Instagram, Maria Grazia Chiuri descreve esta peça como “espantosa” e explica que é um tributo a Catherine Dior, irmã e uma das musas do criador de moda Christian Dior, “celebrada com uma valquíria” neste desfile.

A diretora criativa da Maison não deixou escapar a oportunidade para elogiar o trabalho da artista portuguesa e desta colaboração. “Foi um sonho absoluto colaborar com a maravilhosa Joana Vasconcelos na instalação do desfile, uma viagem que começou há seis meses em Lisboa e foi revelada hoje.”

A Dior apresentou a sua coleção outono/inverno 2023-2024 no segundo dia da Semana da Moda de Paris que vai estar a decorrer até 7 de março.