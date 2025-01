A coleção primavera/verão 2005 "é uma oportunidade de resgatar os temas essenciais da memória da moda, em particular a criatividade dos séculos passados, e alterar a ordem do tempo", diz Maria na nota de apresentação do desfile, que pode ser o seu último, segundo observadores do sector.

Face a desaceleração mundial do consumo de artigos de luxo, a gigante francesa, que deve anunciar os seus resultados anuais esta terça-feira, poderá fazer mudanças estratégicas na marca, segundo analistas.

Embora a receita da Dior tenha passado de 2,7 bilhões de euros em 2018 para mais de 9 bilhões em 2023, as criações da estilista italiana, responsável pelas coleções femininas desde 2016, são "um pouco engessadas e repetitivas", ressaltaram analistas do banco HSBC no inicio de janeiro.

Ainda esta segunda-feira, a estilista britânica Stella McCartney e a LVMH anunciaram a sua separação. A designer de prêt-à-porter informou que estava a comprar a participação minoritária da gigante francesa na sua empresa e que continuará a aconselhar o grupo em temas de moda sustentável.

A fênix de Schiaparelli

A Schiaparelli apresentou um desfile intitulado "The Phoenix", inspirado numa visita do estilista Daniel Roseberry a um antiquário que vendia laços das décadas de 1920 e 1930, dizia a nota do desfile.

"Senti como se estivesse a viajar no tempo, a desenhar silhuetas que pudessem evocar a alta-costura do passado", explicou Roseberry, que está à frente da marca histórica desde 2019.

Manequins de espartilho, com decotes rígidos e quadris largos, incluindo Kendall Jenner, desfilaram no Petit Palais para um público de estrelas, incluindo a atriz americana Kelly Rutherford e as atrizes francesas Géraldine Nakache e a filipina Leroy-Beaulieu.

À noite, o italiano Giambattista Valli apresentou uma coleção de reminiscências orientais, com uma profusão de kaftans, casacos ricamente bordados em jacquard e vestidos de festa de seda plissada à mão.

Também foram exibidos vestidos mais simples, utilizados com joias a cobrir totalmente o pescoço. Estrelas como Megan Thee Stallion estavam na plateia.

A Semana de Alta-Costura de Paris vai apresentar 30 desfiles até a próxima quinta-feira, dia 30 de janeiro.