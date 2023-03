Natural de Lisboa, Alexandra Moura forma-se no IADE, especializando-se em Projetos de Design de Moda. Desde abril de 2002, apresenta sazonalmente as suas coleções para homem e mulher em diferentes semanas de moda europeias e colabora frequentemente na criação de fardamentos e no desenvolvimento de figurinos para espetáculos de dança, teatro e cinema.

Ao longo da sua carreira, tem marcado presença com as suas criações em vários eventos e semanas de moda internacionais, incluindo o Baltic-Sea Hi Fashion Show na Alemanha, a Bienal Internacional de Design em Saint-Étienne, a Semana de Moda de Belgrado, a Bread & Butter em Barcelona, o Ideal Showroom em Berlim, Tranoi Paris e White Milano.

A partir de 2015 as suas coleções começam a ser uma presença assídua na London Fashion Week Official Showroom, designadamente como marca selecionada pelo British Fashion Council, e em showrooms durante a Paris Fashion Week. Desde a colecção AW19/20 que integra o calendário oficial da Semana de Moda de Milão, a convite da Camera da Moda Italiana.

Alexandra Moura é a única designer portuguesa a integrar as publicações ”Young European Fashion Designers” (2007), “Atlas of Fashion Designers” (2009), ”Mapa da Moda Contemporânea” (2011) e ”Fashion Design Sourcebook” (2011). Em 2018 vence o Globo de Ouro na categoria de Melhor Estilista em Portugal e 2019 fica marcado pela a apresentação das colecções AW19 e SS20 no calendário oficial da Semana de Moda de Milão.

Veja as fotos da nova coleção

Luís Onofre, David Catalán, Hugo Costa, Alexandra Moura, Maria Gambina, Sophia Kah apresentam as suas coleções sábado, o último dia do evento.

O Portugal Fashion tinha em média um orçamento de cerca de 900 mil euros, mas neste e na anterior edição teve um montante disponível de 450 mil euros, um corte justificado com o fim dos fundos europeus do Portugal 2020 e pelo facto de ainda não terem aberto as candidaturas para o Portugal 2030.

A 9 de outubro de 2022, o presidente da ANJE, entidade que organiza o Portugal Fashion, assumia que a iniciativa de moda poderia não se realizar em 2023 por falta de financiamento europeu.