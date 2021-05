Criada pelo músico Damon Albarn e pelo artista Jamie Hewlett, Gorillaz - o vocalista 2D, o baixista Murdoc Niccals, o baterista Russel Hobbs e o guitarrista prodígio japonês Noodle - foi formada após uma colisão de percalços, encontros e pura sorte para fazer explodir um mundo pré-digital com as suas coloridas histórias de fundo e formas virtuais revolucionárias.

Com sete álbuns em seu nome, a banda seguiu uma vida de inovação musical, avançando por duas gloriosas décadas.

Os Gorillaz partilham um sentido de pensamento e espírito livre com a marca de roupa, que foi fundada pelo tri-campeão de Wimbledon e pelo desfavorecido da classe operária Fred Perry em 1952. A marca tem sido adotada por contraculturas e músicos desde então, com a sua Laurel Wreath uma assinatura de individualidade e pertença - desde jogadores desportivos de elite a subculturas marginais.

Os quatro companheiros de banda Gorillaz foram temporariamente forçados a abandonar os seus estúdios de longa data no Oeste de Londres, após a abertura de um buraco demoníaco debaixo do edifício. Enquanto esperam que o conselho resolva o problema, agarraram alguns objetos essenciais - instrumentos, equipamento de gravação e a coleção da Fred Perry em que têm estado a trabalhar - e fizeram-se à estrada.

Aqueles que querem comprar a coleção Fred Perry x Gorillaz podem fazê-lo através da sede virtual da banda - recolhendo objetos escondidos e descobrindo surpresas à medida que vão avançando.

A colaboração Fred Perry x Gorillaz fez com que cada membro da banda colocasse a sua própria marca no clássico polo da Fred Perry, com estampados gráficos arrojados e bordados de assinatura no peito.

O estampado distinto da ave Grous, apresentado em toda a coleção, reinterpreta o polo de assinatura da Fred Perry, o vestido de piqué e o vestido de ténis plissado.

O casaco e as calças desportivas são bordadas e estampadas com pormenores subtis do mundo Gorillaz, com emblemas 'OWL' e 'Choose Pazazu', bem como a assinatura da banda 'Reject False Icons' que é impressa na parte de trás de uma t-shirt.

Para além de meias estampadas e arrojadas, a clássica bolsa de mão moderna da Fred Perry é também adaptada com um desenho distinto da ave Grous desta coleção.

A coleção Fred Perry x Gorillaz está disponível a nível mundial, exclusivamente online, a partir de quinta-feira, dia 20 de maio às 11h da manhã. Pode explorar a coleção digitalmente através da sede atual e virtual da banda.

Se quiser comprar a coleção deve registar o seu interesse online antes da data de lançamento na fredperry.com/gorillaz. As pessoas registadas receberão um link para a experiência virtual na manhã do lançamento.

Também é possível aceder à experiência digital através de portais selecionados na loja. Os detalhes das lojas participantes podem ser encontrados online.