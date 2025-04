A Levi's volta a cruzar moda e música com duas novas coleções cápsula dedicadas a bandas que marcaram gerações. Sonic Youth e blur são os protagonistas das mais recentes Band Tee Collections da marca, já disponíveis online e em lojas selecionadas.

Inspiradas no legado musical e visual dos dois grupos, as coleções trazem reedições de t-shirts icónicas — com destaque para o imaginário gráfico dos anos 90, época em que ambas as bandas estavam no auge. No caso dos Sonic Youth, a coleção inclui quatro t-shirts com estampados retirados de artigos raros e vintage, como "bomb pop", "washing machine" ou o reconhecido "dirty alien". A marca destaca o cuidado em replicar cores e etiquetas da época, reforçando a autenticidade da linha.

Já os blur, que celebram este ano o 30.º aniversário do álbum The Great Escape, inspiraram três peças: duas t-shirts com o logótipo clássico da banda sobre fundo azul ou vermelho, e uma camisa azul com a capa do álbum.

Segundo a Levi’s, estas colaborações fazem parte de uma série mais ampla que irá homenagear outras bandas icónicas ao longo do ano. Nomes como Joy Division, New Order e Oasis já foram integrados em lançamentos anteriores.

As coleções Levi's® x Sonic Youth e Levi's® x blur estão disponíveis em levi.pt, na app da Levi's® e em lojas físicas selecionadas.