A cantora pop Madonna foi a grande inspiração da Dolce&Gabbana que trouxe para cima da passerelle criações que nos remetem para alguns dos seus looks mais icónicos. As modelos - que surgiram com perucas loiras e o brinco com a famosa cruz - usaram vestidos, corpetes, lingerie e fatos masculinos que, ao serem confeccionados em materiais como a renda, o cetim e o tule, adicionam um toque de sensualidade, sofisticação e glamour à coleção. Clique na galeria e descubra as propostas da dupla italiana para a próxima primavera/verão 2025.