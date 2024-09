A marca Emporio Armani trouxe para cima da passerelle o preto e o prateado que se misturaram com o azulão, o rosa e vários estampados com efeito aguarela. No campo dos acessórios a gravata foi a estrela da coleção feminina apresentada em Milão. “O convite para este desfile mostra uma modelo de gravata. É uma fotografia do meu passado, contudo também representa o futuro”, referiu o criador de 90 anos na sua conta de Instagram. “Os tempos mudaram e tenho consciência que contribuí para essa mudança com um guarda-roupa e mais do que isso." Clique na galeria e descubra as propostas de Emporio Armani para a primavera/verão 2025.