Na temporada outono/inverno 2025/2026, a Emporio Armani "apresenta um homem sedutor que se veste com uma elegância natural, abraçando o statement ousado de uma gravata", pode ler-se no Instagram oficial da marca. Essa ousadia sente-se através de diferentes tonalidades, texturas e acessórios que dão um toque irreverente ao seu look. Clique na galeria e veja as propostas da Emporio Armani apresentadas na Semana da Moda Masculina de Milão.